В Соль-Илецке суд рассмотрит дело о мошенничестве по контракту на зимнее содержание дорог

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023-2024 гг. обвиняемый при выполнении работ по муниципальному контракту на зимнее содержание дорог сельских населенных пунктов Соль-Илецкого городского округа издал и предоставил в администрацию документы, содержащие заведомо ложные сведения о фиктивно увеличенных часах работы техники.

Обвиняемый похитил путем обмана деньги на сумму свыше 3 млн руб., муниципальному образованию причинен ущерб в особо крупном размере. Наложен арест на имущество обвиняемого в размере свыше 3 млн. руб.

Руфия Кутляева