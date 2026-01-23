Татарстан занял третье место в России по числу автокредитов. Жители республики оформили 63,9 тыс. автокредитов в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Татарстана в 2025 году оформили 63,9 тысяч автокредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жители Татарстана в 2025 году оформили 63,9 тысяч автокредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше автокредитов оформили только в Москве (81,9 тыс.) и Московской области (78,6 тыс.). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (60,5 тыс.) и Краснодарский край (54,5 тыс.).

В целом по стране в 2025 году банки выдали 1,22 млн автокредитов на сумму 1,69 трлн руб. По сравнению с 2024 годом количество выдач сократилось на 20%, а объем — на 22%.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в регионе выдали 4,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей на 7 млрд руб.

Анна Кайдалова