Разбитые стекла на остановке и в метро стали причиной задержания двух петербуржцев

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух подозреваемых по делам о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Один из фигурантов, по версии полицейских, разбил стекла на автобусной остановке, другой — в метро, сообщили в ведомстве утром 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на 21 декабря 2025 года в полицию Калининского района поступил сигнал о том, что на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного неизвестный ломает остановочный павильон. По камерам установили, что неизвестный в ходе конфликта с девушкой выбил остекление остановки руками и ногами. Накануне на проспекте Маршака задержали 16-летнего подозреваемого.

О другом инциденте — на станции метро «Удельная» — правоохранителям сообщили вечером 26 декабря 2025 года. Неизвестный выбил стекло входной двери в вестибюль. 21 января по подозрению в этом преступлении задержали 25-летнего ранее судимого жителя Шушар.

Артемий Чулков