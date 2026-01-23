В Стерлитамаке построят торговые ряды за 185 млн рублей

ООО «Стройзаказ» планирует построить в Стерлитамаке торговые ряды «Шахтау» за 185 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова. Проект представил на «Инвестиционном часе» в правительстве региона директор компании Евгений Пчелин.

Компания намерена создать комплекс площадью 1,5 тысячи кв. м, где будут продавать широкий ассортимент продукции. Проект получил статус приоритетного для предоставления налоговых льгот. Также инвестору помогут с оформлением аренды земельного участка.

ООО «Стройзаказ», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Мариинский Стерлитамакского района в апреле 2006 года. Компания занимается строительством. Учредителем является Венера Пчелина. В 2024 году выручка составила 10 млн руб., убыток 5 млн руб.

Майя Иванова