В Крыму задержаны двое подозреваемых в причастности к диверсиям прошлых лет

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян 1995 года рождения в Крыму. Их подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины и причастности к серии диверсий 2024-2025 годов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные собирали и посылали украинским спецслужбам сведения о расположении в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижении колонн военной техники, а также о результатах ракетных ударов ВСУ.

Кроме того, по указанию «куратора» сообщники подожгли релейные шкафы ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудование базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о теракте и обучении для террористической деятельности.