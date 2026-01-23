Глава СКР заинтересовался делом об отсутствии отопления в многоквартирном доме в Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нарушения подачи тепла в многоквартирный дом в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Коммунальная авария произошла 6 января, из-за этого была нарушена подача тепла в дом. Отопление отсутствует до сих пор. В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Действиям либо бездействию руководства управляющей компании, оказывающей услуги по содержанию многоквартирного дома дадут правовую оценку.

Руфия Кутляева