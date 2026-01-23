Пермяки стали чаще выбирать смартфоны брендов Xiaomi и Samsung

Смартфоны брендов Xiaomi и Samsung в 2025 году заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — 26% и 15% соответственно от общего объема продаж. Об этом сообщают аналитики «МТС». Бренд Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю на рынке и в штуках, и в деньгах. Смартфоны брендов Huawei (12,1% по продажам в штуках) и Realme (10,4%) постепенно сокращают разрыв с лидерами.

Однако основная доля выручки на рынке все равно формируется за счет смартфонов бренда Apple, на них пришлось 29% продаж в денежном выражении за счет высокой средней стоимости устройств. Самыми востребованными смартфонами в Пермском крае стали Xiaomi Redmi A5 64Gb (6,7% всех продаж в штуках), Huawei Nova Y72S (4,3%) и Xiaomi Redmi A5 128Gb (3,6%).

В стране в 2025 году стала расти доля смартфонов среднего ценового сегмента (20–40 тыс. руб.), к нему относится каждый пятый проданный смартфон. Интерес к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб. также растет, их доля увеличилась с 4% до 5% в штуках. Сегмент стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж в стране.