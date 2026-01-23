СКА споткнулся на «Спартаке»

Хоккеисты СКА проиграли третий матч подряд на своем льду в чемпионате КХЛ. На этот раз московскому «Спартаку» — 1:2. После этой неудачи армейцы переместились на восьмое место в Западной конференции КХЛ, и если они в ближайшее время не улучшат результаты, то снова встанет вопрос о том, по силам ли СКА пробиться в плей-офф. Их основной конкурент в этой борьбе — «Шанхай Дрэгонс», другой клуб, представляющий Петербург, который поменял тренера и пока держится от команды Игоря Ларионова на почтительном расстоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч СКА – «Спартак»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА – «Спартак»

Фото: ХК СКА

«Спартак» для СКА в этом сезоне — настоящий камень преткновения. Три матча провели петербуржцы против красно-белых, и все три проиграли. Причем во всех случаях вели в счете. Но потом что-то случалось и спартаковцы переворачивали игру в свою пользу, забрасывая то две, то три шайбы в ответ. Тренерам СКА еще предстоит проанализировать причины эти неудач, но очевидно то, что армейцам не удается взламывать оборону «Спартака». Хотя, если на ее посмотреть, она не такая надежная: 146 пропущенных шайб в 47 матчах, один из худших показателей в лиге. СКА пропустил 123 гола в 46 играх — и то меньше. Но в матчах против «Спартака» коса атаки армейцев находит на камень. Тут надо заметить, что СКА забрасывает мало: 134 шайбы. У «Спартака» с результативностью получше: 141 гол.

И главное, что после успеха в Петербурге красно-белые обошли армейцев в турнирной таблице на два очка, хотя до этого те «уверенно» держали седьмое место. Перед матчем со СКА «Спартак» встречался в Петербурге с «Шанхайскими драконами» и обыграл их со счетом 3:1. То есть набрал четыре очка в матчах с непосредственными конкурентами за место в плей-офф. СКА же провалил две домашние игры, уступив «Сочи» 1:2, минскому «Динамо» 3:4 и «Спартаку» 1:2. Все поражения с минимальным счетом, на тоненького, как говорят спортсмены, но в каждом матче армейцам чего-то не хватает. И это «чего-то» стало уже знаком отличия армейской команды.

В матче со «Спартаком» армейцам, например, не хватило реализации моментов в атаке. Только бросок нападающего Никиты Недопекина на четвертой минуте матча оказался точным. Затем армейцы просто не знали, как отправить шайбу в ворота голкипера «Спартака» Александра Георгиева. Тот, кстати, провел хороший матч, отразив 35 бросков, причем выручал в самых сложных моментах. Недаром Георгиев часть карьеры провел в НХЛ, выступая за «Рейнджерс», «Колорадо», «Сан-Хосе», «Баффало»,— его мастерство чувствовалось. А вот голкипер СКА Артемий Плешков в самом конце матча открыл ближний угол, и туда отправил шайбу форвард «Спартака» Данил Пивчулин, ворвавшись в зону по борту. Это произошло за три без малого минуты до финальной сирены. В начале третьего периода гости открыли счет, воспользовавшись тем, что Плешков выкатился из ворот, а защитник СКА Бреннан Менелл не удержал на пятачке своего оппонента — Никиту Коростелева. К тому же в третьем периоде армейцы просели по движению. И вот из этих мелочей сложилась победа «Спартака». Таких изъянов в игре СКА хватает в каждом матче. Все это приводит к тому, что команда не играет ровно и занимает теперь восьмое место в Западной конференции.

Бороться за место в плей-офф армейцам придется с ЦСКА и «Спартаком», опережающими команду Игоря Ларионова на три и два очка соответственно, а также с «Шанхаем», который отстает от СКА на десять очков. Вчера «драконы» уступили в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 2:7, проиграв пятый матч подряд в чемпионате КХЛ. На эту игру летал новый главный тренер «Шанхая» Митч Лав, который познакомился с игроками в раздевалке команды после матча. Там же он держал речь, в которой сказал, что ему наплевать, какой у «Шанхая» баланс побед, поражений и сколько очков ему до плей-офф. Завтра начнется новый день — нужно будет работать по-новому, доказывать, что команда не на своем месте, дал понять Лав.

Так что китайский клуб сбрасывать со счетов нельзя. Там есть кому играть, и он, можно не сомневаться, предпримет попытку достать на финише регулярного чемпионата и СКА, и «Спартак», и ЦСКА. Командам осталось провести в нем порядка 20 матчей.

Кирилл Легков