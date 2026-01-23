В Ярославле после ДТП с автобусом госпитализировали водителя

В Ярославле в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ДТП зафиксировали 22 января в 18:30 около дома № 52 на проспекте Октября. За рулем автобуса находился 57-летний водитель, легковой машины Hyundai — 25-летний водитель. Последний был госпитализирован.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.