В деревне Курегово после прорыва на сети водоснабжения перестал работать детсад

Детский сад в деревне Курегово в Малопургинском районе закрыли из-за отсутствия воды после порыва на сетях холодного водоснабжения (ХВС) на улице Нагорной при морозной погоде. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава муниципалитета Александр Деев.

«Специалисты устраняют прорыв на сети ХВС. Сегодня планируется завершить работы по ликвидации аварии на данном участке. Однако вчера вечером был обнаружен новый прорыв на изгибе улицы Гожнинская. Ситуация осложняется необходимостью вскрыть асфальтобетонное покрытие. Подключим всю необходимую технику и работников, чтобы как можно быстрее устранить аварию»,— написал он.

Жители могут использовать личные скважины для набора воды. Одна из них находится на улице Лесная, 43. Заявки на подвоз воды принимает территориальный отдел «Баграш-Бигринский».

Еще одна авария произошла в селе Вавож. Из-за повреждения водопровода прекращена подача ХВС в дома на девяти улицах. Жителей попросили заранее создать запас питьевой воды.

Напомним, три деревни в Игринском районе остались без света из-за обрыва провода электроснабжения на линии ЛЭП «в связи с морозной погодой».