The Times: соглашение по Гренландии ограничит инвестиции России и КНР на острове

Рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте 22 января, включает пять основных пунктов. Среди них, выяснила The Times, — формирование командного центра альянса на острове и запрет на инвестиции со стороны России и Китая.

По словам источников газеты, договоренность, которой достигли на встрече господа Трамп и Рютте, в частности, предусматривает обновление Договора о защите Гренландии от 1951 года. После этого США значительно расширят военное присутствие на острове.

Отдельно собеседники The Times отметили исключительный режим, при котором Россия и Китай больше не смогут инвестировать в проекты в Гренландии. Кроме того, США получат приоритетное право на добычу полезных ископаемых на острове. В соглашении также есть пункт о преимуществе Штатов в случае продажи острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономии. Дональд Трамп говорил, что остров необходим стране для обеспечения национальной безопасности. Опасения у господина Трампа вызывают и возможные притязания на Гренландию со стороны России и Китая. Однако российская сторона какую-либо связь с ситуацией вокруг острова отвергает.