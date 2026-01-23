Два частных дома и авто пострадали при атаках ВСУ в Курской области за сутки

С 9:00 22 января до 7:00 23 января в Курской области сбили 51 беспилотник. Также 13 дронов сбросили на регион взрывные устройства. Кроме того, установлено 78 артиллерийских обстрелов. В результате никто не пострадал, однако зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Разрушения получили фасады и остекление трех зданий в райцентре Рыльске. Там же сгорел автомобиль. Также были повреждены два частных дома в Курском районе: один из них загорелся, во втором были выбиты стекла.

Сутками ранее над Курской областью сбили 15 БПЛА, еще 15 дронов сбрасывали взрывные устройства. Пострадавшие не установлены. Сгорел частный дом в Глушковском районе.

Алина Морозова