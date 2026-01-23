В Чувашии до 2028 года направят 4,7 млрд рублей на водоснабжение и водоотведение

В Чувашии до 2028 года на модернизацию систем водоотведения и обеспечение населения чистой питьевой водой планируется направить 4,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой республики.

В министерстве уточнили, что средства учитывают проекты, стартовавшие в 2025 году. Среди крупных объектов — реконструкция системы водоснабжения в Цивильске, строительство очистных сооружений в Мариинском Посаде, а также возведение сетей водоснабжения в селе Шыгырданы, восточной части села Батырево и группового водовода для Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Кайдалова