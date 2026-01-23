В Алтайском крае двум подросткам предъявили обвинение в серии диверсий

Обвинение в диверсиях (ч. 2 ст. 281 УК РФ) следствие предъявило двум подросткам из Алтайского края. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела указывается, что в декабре 2025 года 15-летний подросток в одном из мессенджеров увидел объявление с предложением заработка, после чего оставил заявку. С молодым человеком связался неизвестный и предложил за деньги поджечь оборудование станций сотовой связи.

О поступившем предложении несовершеннолетний сообщил 16-летнему другу. В период с 13 по 16 января, установило расследование, действуя по указанию куратора, приятели подожгли три технических устройства на территории Барнаула и сняли происходящее на видео. На днях предполагаемые поджигатели были задержаны оперативниками Центра «Э» ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Илья Николаев