Экс-главу сельсовета из Башкирии обвиняют в хищении денег погибшего бойца СВО

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего главы Новокаинлыковского сельсовета Краснокамского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Айнур Мусин обвиняется в краже денег погибшего участника специальной военной операции.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, узнав о гибели родственника на фронте, воспользовался тем, что имеет в наличии дубликат банковской карты, и снял со счета около 1 млн руб. Преступление, по данным прокуратуры, совершено с декабря 2024-го по январь 2025 года.

Бывшему муниципальному служащему предъявлено обвинение в краже с банковского счета в крупном размере (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), вину господин Мусин признал.

Майя Иванова