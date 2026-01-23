Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оренбургская госкомпания отменила закупку дорогостоящего автомобиля

Акционерное общество «Оренбургремдорстрой» отменило закупку нового легкового автомобиля стоимостью примерно 7,56 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отмена закупки произошла после широкой огласки. Организации потребовался автомобиль с панорамной крышей, системой трехзонного климата, вентиляцией и функцией массажа кресел, а также мультимедийным экраном большого размера. При этом кузов машины должен быть окрашен в золотистый оттенок.

Получить оперативный комментарий организации, занимающейся ремонтом дорог, не удалось.

Андрей Сазонов