Оренбургская госкомпания отменила закупку дорогостоящего автомобиля

Акционерное общество «Оренбургремдорстрой» отменило закупку нового легкового автомобиля стоимостью примерно 7,56 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отмена закупки произошла после широкой огласки. Организации потребовался автомобиль с панорамной крышей, системой трехзонного климата, вентиляцией и функцией массажа кресел, а также мультимедийным экраном большого размера. При этом кузов машины должен быть окрашен в золотистый оттенок.

Получить оперативный комментарий организации, занимающейся ремонтом дорог, не удалось.

Андрей Сазонов