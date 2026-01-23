Тела матери и двоих детей обнаружены в частном доме в Волжском

Накануне, 22 января, в поселке Паромном (г. Волжский) в одном из частных домов на ул. Украинской были обнаружены тела трех человек. Ими оказались мать и двое ее совершеннолетних детей. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Тела трех человек найдены в частном доме в поселке Паромном

Фото: t.me / mchs_volgograd Тела трех человек найдены в частном доме в поселке Паромном

Фото: t.me / mchs_volgograd

По информации следствия, в дом погибших проведен газ, но отапливается он в том числе дровяной печью. Последняя при осмотре места происшествия была потушена, задвижка вентиляции, окна и двери в доме были закрыты. Предположительно, причиной отравления стала неисправность задвижки, в результате чего продукты горения скопились внутри помещения.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

