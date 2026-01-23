Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проект застройки на улице Профессора Попова на Аптекарском продают за 500 млн рублей

ГК «Еврострой» выставила на продажу проект на улице Профессора Попова, 1, на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Стоимость предложения составляет 500 млн рублей, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на источники на рынке.

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Речь идет об имущественном комплексе, включающем помещения в многоквартирном доме и долю в земельном участке площадью 1564 кв. м. По данным издания, шесть помещений общей площадью более 945 кв. м расположены в жилом доме и рассматриваются под реконструкцию.

Здание построено в 1950 году и не относится к объектам культурного наследия. Участники рынка называют локацию одной из наиболее востребованных в премиальном сегменте из-за сложившейся застройки Петроградской стороны и близости Ботанического сада.

Директор инвестиционного развития холдинга AAG Виталий Правдухин оценил возможные параметры нового проекта в 3–3,5 тыс. кв. м жилой площади, а среднюю цену продаж — в диапазоне 650–700 тыс. рублей за 1 кв. м. В NF Group сообщили, что на конец 2025 года средняя цена предложения элитного жилья на первичном рынке Аптекарского острова составляла 745 тыс. рублей за 1 кв. м.

Артемий Чулков

