Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по производству водки в России. В республике в 2025 году произвели 10,5 млн декалитров водки — это один из самых высоких показателей среди регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году произвели 10,5 млн декалитров водки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году произвели 10,5 млн декалитров водки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше водки выпустили только в Московской области — 13,8 млн дал. На третьем месте расположилась Башкирия, где объем производства составил 5,2 млн дал, почти вдвое меньше, чем в Татарстане.

Ранее сообщалось, что, по данным единой межведомственной информационно-статистической системы, уровень потребления алкоголя в республике превышает среднероссийский. В Татарстане на одного человека в среднем приходится 8,77 литра чистого спирта в год — на 8,8% выше показателя по стране.

За год, по состоянию на декабрь прошлого года, потребление алкоголя в республике выросло на 12,1% — с 7,82 до 8,77 литра в год. В среднем по России этот показатель составляет 8,06 литра чистого спирта на человека.

Анна Кайдалова