JAECOO J7: Характер, которому тесно в границах асфальта

В мире, где кроссоверы часто становятся компромиссом между стилем и практичностью, появляется автомобиль, отвергающий саму идею компромисса. Новый JAECOO J7 – это не просто транспортное средство. Это заявление. Выбор тех, для кого дорога – это диалог с миром, а не перемещение из точки А в точку Б. Ваш характер нашел свое отражение в металле и технологиях.

Сила и Грация: Два в одном

С первого взгляда J7 приковывает внимание. Его дизайн – это смелая архитектура, где каждая линия работает на имидж. Фирменная решетка радиатора, напоминающая пчелиные соты, – это не просто элемент стиля, это лицо. Мощная светодиодная оптика прорисовывает уникальный световой узор, а скрытые электроприводные ручки кузовных дверей подчеркивают безупречную, аэродинамичную поверхность. Это элегантность, которая не кричит, но ее невозможно не заметить.

Но под этой элегантностью бьется сердце исследователя. Турбированный двигатель 1,6 л с отдачей 186 л. с. и крутящим моментом 275 Н·м – это источник уверенности. Роботизированная трансмиссия DCT7 с двумя сцеплениями мгновенно и плавно передает эту мощь на все четыре колеса. Умная система полного привода с феноменальной скоростью реакции в 0,1 секунды уже оценила покрытие под вами, будь то мокрый асфальт, гравий или первый снег. А клиренс 186 мм и защищенный пластиком низ кузова освобождают вас от оглядки на качество дороги. Городская элегантность здесь – лишь одна из граней истинной внедорожной натуры.

Салон: Оазис технологий и комфорта

Открыв дверь, вы попадаете в пространство, в котором царит современный минимализм, продуманный до мелочей. Центр управления – это потрясающий 13,2-дюймовый сенсорный дисплей, работающий на мощном 8-ядерном процессоре Snapdragon 8155. Это «планшет» с молниеносным откликом, беспроводными Apple CarPlay / Android Auto и кристально четкой картинкой. Управление климатом, настройками, медиа – все интуитивно и под рукой.

Комфорт здесь – это не опция, а стандарт. Кожаные кресла с декоративной строчкой, подогревом и вентиляцией, с памятью положения для водителя. Просторный салон залит светом через панорамную крышу, а вашим спутникам в пути составит компанию премиальная аудиосистема Sony с 8 динамиками, настроенная экспертами Golden Ear.

Интеллект, который заботится

JAECOO J7 – это думающий партнер. Он оснащен полным комплектом интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS): адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы, мониторинг слепых зон, предупреждение о столкновении. Шесть подушек безопасности, включая защиту для коленей водителя, и прочный кузов из высокопрочной оцинкованной стали формируют кокон безопасности.

Он предугадывает ваши бытовые желания: багажник откроется сам, когда вы подойдете с руками, занятыми сумками. Беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением быстро «оживит» смартфон. А система ЭРА-ГЛОНАСС всегда на страже, готовая вызвать помощь.

Ваш характер. Ваш выбор. Ваш новый J7

Новый JAECOO J7 – это философия. Это для тех, кто ценит технологический прогресс, но не готов жертвовать ради него эстетикой и свободой передвижения. Это для тех, кто видит в автомобиле продолжение своей личности: динамичной, уверенной, разборчивой.

Почувствуйте этот характер лично. Тест-драйв нового JAECOO J7 уже доступен у официального дилера в Перми – в «Сатурн-Р-Авто». Сделайте шаг от созерцания к обладанию. Выберите автомобиль, который не просто едет, а отвечает вашему стилю жизни.

JAECOO J7. Не следуйте дорогам. Прокладывайте свои.

Официальный дилер: «Сатурн-Р-Авто»

Адрес: г. Пермь, ул. Спешилова, 104а.

Телефон для записи на тест-драйв: +7 (342) 250-22-00.

Узнайте больше на сайте: clck.ru/3RMZZs

ООО "Сатурн-Р-АВТО"