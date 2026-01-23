Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за аварии в котельной в поселке Теплая Гора возникли перебои с отоплением

В поселке Теплая Гора Горнозаводского округа вышел из строя один из двух котлов местной котельной. Это привело к перебоям с отоплением в жилых домах поселка. В настоящее время идет ремонт оборудования.

Фото: прокуратура Пермского края

Фото: прокуратура Пермского края

Как сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края, с утра в поселке организован поквартирный обход, ведется мониторинг температурных режимов в жилых помещениях. В зависимости от сроков работы на оборудовании котельной жителям будут выдавать обогреватели.

Для координации работ в округ выехал замминистра ЖКХ.