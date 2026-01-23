В Удмуртии сгорел деревянный дом многодетной семьи
В деревне Чужегово в Шарканском районе произошел пожар в одноэтажном деревянном доме, в котором проживала многодетная семья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Члены семьи — 35-летняя хозяйка жилья, ее сожитель и трое детей: 10-летний сын, 9-летняя и полуторагодовалая дочери. По данным ведомства, женщина проснулась около часа ночи от треска и увидела густой дым.
Она разбудила находившихся в доме родственников — на момент возгорания старшая дочь отсутствовала, — вывела их на улицу и вызвала пожарных. Пострадавших нет.
Дом площадью 60 кв. м полностью уничтожен. По предварительным данным, произошел перекал печи, что накануне работала в течение 10 часов. Окончательная причина пожара устанавливается.