Пострадавших в аварии под Соликамском эвакуировали с помощью санитарной авиации

22 января бригады санитарной авиации эвакуировали в краевые клиники троих пострадавших в аварии под Соликамском, сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения Пермского края. В Верхнекамье был отправлен санитарный борт с мультидисциплинарной командой ведущих специалистов Пермской краевой клинической больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Анастасии Крутень Фото: телеграм-канал Анастасии Крутень

ДТП произошло 21 января, грузовик врезался в стоящий на обочине микроавтобус. В Соликамск вылетели шесть специалистов: две реанимационные бригады санавиации, а также нейрохирург, торакальный хирург и врач-эндоскопист. Всех пострадавших на месте осмотрели врачи санавиации, одному была дополнительно проведена рентгенография для оценки состояния и возможности эвакуации. У всех пострадавших врачи определили стабильно тяжелое состояние.

В течение перелета специалисты вели постоянный мониторинг состояния пациентов, проводили необходимое лечение. Эвакуация заняла три часа благодаря использованию санавиации, в Перми пострадавших доставили в стационары.