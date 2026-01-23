Скончался профессор пермского медуниверситета

22 января на 81-м году жизни ушел из жизни заведующий кафедрой гигиены питания и гигиены детей и подростков Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера (ПГМУ), доктор медицинских наук, профессор Александр Перевалов. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Стаж его работы в пермском медуниверситете превышает 40 лет.

Александр Перевалов сам был выпускником ПГМУ. Прошел трудовой путь от врача-гигиениста и ассистента кафедры до завкафедрой и проректора по экономическим и международным связям. Под его руководством сформировались ключевые научные направления в области гигиены питания, профилактического и лечебного питания, охраны здоровья детей и подростков.

Научное наследие профессора включает сотни публикаций, патенты, фундаментальные методические разработки.