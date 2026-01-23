Суд взыскал 168 млн рублей со структуры BitRiver в пользу дочки «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск на 168,7 млн руб. дочерней структуры «Норникеля» — АО «НТЭК» к зарегистрированной в Норильске компании «Битривер-север». Из этой суммы — 150,6 млн руб. задолженности за использование электроэнергии по договору за период с марта по август 2025 года и 18,1 млн руб. пени. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано к структуре в августе 2025 года.

ООО «Битривер-север» зарегистрировано в Норильске в июне 2020 года в сфере обработки данных и услуг размещения информации. Предприятие входит в федеральную структуру ООО «Группа компаний Фокс», которое также управляет «Битривер Рус» (Иркутская область) — крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России. По состоянию на май 2025 года компании принадлежат 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт, где размещено свыше 175 тыс. единиц вычислительного оборудования. ЦОДы находятся в Иркутской области, Красноярском крае, Оренбургской области, республиках Тыва и Бурятия, ХМАО, ЯНАО и др.

Лолита Белова