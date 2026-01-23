В Карабаше после коммунальной аварии вернули отопление в 18 домов из 31

После коммунальной аварии, случившейся в Карабаше утром 21 января, в 18 многоквартирных домах из 31 восстановили отопление. Работы на теплосетях все еще продолжаются. Об этом сообщает газета «Карабашский рабочий».

Коммунальщики также проводят диагностику в подключенных к отоплению домах. После аварии батареи могут нагреваться медленно или неравномерно. Конкретный перечень адресов, куда удалось вернуть тепло, не уточняется.

Сейчас над ликвидацией повреждения круглосуточно работают ремонтные бригады из Карабаша, Кыштыма, Чебаркуля и Каслей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 21 января при запуске системы отопления на улице Металлургов прорвало трубопровод. Более 30 многоквартирных домов, школа, детский сад и другие социальные объекты остались без тепла в морозы. Министерство ЖКХ Челябинской области сообщало, что восстановительные работы должны были завершиться к 14 часам 21 января.

