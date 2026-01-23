Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число выездов спасателей в Челябинской области в 2025 году снизилось на 3,8%

За 2025 год сотрудники поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области 1,1 тыс. раз выезжали на вызовы. Это на 3,8% меньше, чем в 2024-м, сообщает ведомство.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

За прошлый год на спасательных постах зарегистрировали и благополучно завершили походы 8,8 тыс. туристов. Было выполнено 28 поисково-спасательных работ, спасли 25 человек. Погибших нет.

Центр профессиональной подготовки областной ПСС обучил 1 тыс. человек, в том числе 250 сотрудников ГУ МЧС России по региону. Кроме того, в ведомстве создали два штатных направления: службу беспилотной техники и взрывотехническую группу, которая предотвращает весенние подтопления.

Виталина Ярховска

