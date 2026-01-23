Продажи сливочного масла в России упали на 12%

С января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech. Общий объем реализации за отчетный период составил 210,4 тыс. т.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, россияне стали чаще экономить, отказываясь от покупки сливочного масла или сокращая объемы приобретения. Аналогичную точку зрения высказал независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин. По его словам, подобная ситуация наблюдается и на рынке шоколада: высокая стоимость качественных товаров не компенсируется доступностью более дешевых альтернатив.

По подсчетам Росстата, к концу 2025 года рынок сливочного масла немного скорректировался. В октябре средняя розничная стоимость продукта составила 1,191 тыс. руб. за 1 кг (+8,7% год к году). К ноябрю сливочное масло подешевело до 1,183 тыс. руб. (+2,2%). В декабре средняя цена составляла уже 1,175 тыс. руб., а годовая динамика снизилась до 1,9%.