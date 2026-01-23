В парках Челябинска вновь закрыли катки из-за морозов

Катки в трех парках Челябинска вновь закрыли на 23 января. Работа площадок временно прекращена из-за сильного похолодания, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Так, катки не работают в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, городском саду имени Александра Пушкина и детском парке имени Валентины Терешковой.

Кроме того, в парке Терешковой из-за празднования Дня студента будут отменены сеансы 24 января в 22:00 и 25 января с 12 до 20 часов включительно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», катки в парках Челябинска также закрывали 22 января.

Ольга Воробьева