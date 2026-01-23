В Петербурге прогнозируют мороз до -10 градусов и небольшой снег 23 января

В Санкт-Петербурге в пятницу, 23 января, погоду будет определять западная периферия антициклона. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Столбики термометров в Северной столице покажут -8…-10 градусов, в Ленинградской области — -8…-13. Ветер ожидается восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит около 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 24 января, существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -14…-16 градусов, днем составит -10…-12 градусов.

Артемий Чулков