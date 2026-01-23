Самая низкая температура в Прикамье отмечена в Красновишерском округе

Самая низкая температура этой ночью в Пермском крае зафиксирована в Вае (Красновишерский округ, –40°С), Кыне (–39°С), Чермозе (–38,5°С), Ныробе и Большой Соснове (–37°С). Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

На юге Пермского края выхолаживанию помешала облачность, но здесь пик похолодания еще впереди — он ожидается в ночь на субботу. К утру облачность с юго-запада дошла и до Перми и тоже способствовала потеплению. Аномальные морозы продлятся в Перми до утра воскресенья.