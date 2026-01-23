В Пензе обломки БПЛА упали на территорию нефтебазы

В Пензе 23 января обломки сбитого БПЛА упали на территорию нефтебазы. Произошло возгорание, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

На месте работают оперативные службы

Фото: телеграм-канал Олега Мельниченко На месте работают оперативные службы

Фото: телеграм-канал Олега Мельниченко

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На месте, по последней информации, работают 46 пожарных и 14 единиц техники.

Губернатор сообщил, что система ПВО уничтожила четыре БПЛА. По сведениям Минобороны, с 23:00 до 07:00 (мск) в Пензенской области сбит один беспилотник.

Ольга Симонова