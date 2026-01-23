В Пензе обломки БПЛА упали на территорию нефтебазы
В Пензе 23 января обломки сбитого БПЛА упали на территорию нефтебазы. Произошло возгорание, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
На месте работают оперативные службы
Фото: телеграм-канал Олега Мельниченко
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На месте, по последней информации, работают 46 пожарных и 14 единиц техники.
Губернатор сообщил, что система ПВО уничтожила четыре БПЛА. По сведениям Минобороны, с 23:00 до 07:00 (мск) в Пензенской области сбит один беспилотник.