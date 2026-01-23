После выброса хлора на предприятии в Братске возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Братску СКР возбудил уголовное дело после выброса хлора на местном деревообрабатывающем предприятии. 22 января из-за выброса вещества пострадали шесть человек.

Как уточнило управление СКР, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Выброс хлора произошел на предприятии, которое входит в группу «Илим». Все шесть сотрудников предприятия были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.