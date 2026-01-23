Краевые власти планируют сохранить бывшие сетевые предприятия

Региональные предприятия «Краевые электрические сети» (КЭС, Чернушка) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС, Соликамск) исключены из плана приватизации. Соответствующее решение вчера в двух чтениях приняло на пленарном заседании Законодательное собрание Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Год назад краевые власти включили два краевых предприятия — ПКГУП «Краевые электрические сети» (Чернушка) и ПКГУП «Северные электрические сети» (Соликамск) в план приватизации с целью преобразовать их в акционерные общества (АО). Однако план приватизации был оспорен в краевом суде. Из-за изменения критериев, утвержденных Правительством РФ, с 1 января 2026 года предприятия утратили статус территориальных сетевых организаций, и краевые власти были вынуждены передать имущество, закрепленное за КЭС и СКЭС на праве хозведения, в безвозмездное пользование системообразующей территориальной сетевой организации — «Россети Урал».

В соответствии с аналитической запиской, ПКГУП «КЭС» сохранит существующую организационно-правовую форму и будет осуществлять иные виды деятельности. По данным ЕГРЮЛ, у ПКГУП «КЭС» зарегистрировано 15 дополнительных видов деятельности, в том числе: производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха, распределение воды для питьевых и промышленных нужд, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, производство электромонтажных работ, деятельность геодезическая и картографическая.

ПКГУП «СКЭС» планируется к реорганизации путем присоединения к ПКГУП «КЭС».

По данным «Ъ-Прикамье», краевые власти рассматривают возможность перепрофилировать объединенное предприятие под управление муниципальными тепловыми