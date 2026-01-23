В Челябинске число ДТП с детьми выросло за год на 15%

В 2025 году на территории Челябинска было зарегистрировано 223 автомобильные аварии с участием детей. Показатель вырос почти на 15% к 2024 году, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Увеличилось и число раненых в ДТП детей. Если в 2024 году травмы получили 204 ребенка, в 2025-м — 245, что на 20,1% больше.

Кроме того, выросло число ДТП с участием детей-пассажиров. В 2025 году таких аварий на территории города было 67, пострадали в них 82 несовершеннолетних. Количество происшествий увеличилось на 11,6%.

Виталина Ярховска