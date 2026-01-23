В Магнитогорске менеджера турфирмы обвиняют в хищении 10 млн рублей

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело менеджера одной из туристических фирм. Ее обвиняют в мошенничестве с ущербом в размере более 10 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Подозреваемую задержали в октябре 2024 года. По данным полиции, сотрудница турфирмы продавала путевки дешевле, чем в других агентствах, но не выполняла условия договоров. От ее действий пострадал 51 человек.

В отношении работницы туристического агентства были возбуждены уголовные дела по ч. 4 по ст. 159 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Ольга Воробьева