Участники саммита ЕС приняли решение ратифицировать соглашение о тарифах с США

Участники экстренного саммита Европейского союза приняли решение ратифицировать соглашение о тарифах с США, вступившее в силу в июле 2025 года. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что решение президента США Дональда Трампа не вводить новые пошлины в отношении стран ЕС является «шагом в правильном направлении». Он подчеркнул, что обсуждавшиеся новые ограничения противоречили ранее достигнутым договоренностям между Еврокомиссией и американской администрацией.

Июльское соглашение предусматривает введение 15%-х пошлин на весь европейский экспорт в США в обмен на нулевые тарифы для американского импорта. Кроме того, ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на €750 млрд в ближайшие три года и сделать крупные инвестиции в экономику США. Решение о ратификации было принято после того, как Трамп отказался от введения дополнительных пошлин в контексте обсуждения темы Гренландии.

Господин Кошта отметил, что ЕС намерен твердо отстаивать свои интересы и активно сотрудничать с США по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая безопасность Арктики и действия в рамках НАТО. Он подчеркнул, что Дания и Гренландия имеют полную поддержку Евросоюза, и только народы этих стран могут принимать решения о своих делах.