Си Цзиньпин призвал президента Бразилии вместе защищать интересы Юга

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что их страны должны совместно защищать общие интересы Глобального Юга и вместе поддерживать ключевую роль ООН. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин указал, что обе страны должны быть конструктивными силами для защиты мира во всем мире и «укрепления глобального управления».

Председатель КНР добавил, что «качественное развитие» Китая предоставит больше возможностей для сотрудничества с Бразилией. Укреплению сотрудничества между двумя странами поспособствует и открытость на высоком уровне, уточнил он.

