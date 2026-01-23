В Приморье задержан водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом

Гражданин Китая, который находился за рулем грузовика в момент столкновения с туристическим автобусом, задержан. В ДТП на автодороге Раздольное—Хасан 22 января погибли три гражданина России, еще девять пострадали.

«При совершении поворота направо 38-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате прицеп транспортного средства вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом»,— сообщило управление МВД по Приморскому краю в Telegram.

Следственное подразделение отдела МВД «Хасанский» возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). По ней грозит до пяти лет лишения свободы. Управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 238 УК РФ).

Алексей Чернышев, Владивосток