Жителю Камчатки назначили 18 лет лишения свободы за стрельбу по полицейским

Камчатский краевой суд приговорил 46-летнего Александра Леонова к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в угоне автомобиля и управлении авто в пьяном виде, незаконном изготовлении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как уточнила прокуратура Камчатки «Ъ», 2 года и шесть месяцев Александр Леонов будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему год ограничения свободы после отбытия наказания и три года запрета на управление транспортными средствами.

Суд установил, что Алексей Леонов купил сигнальный револьвер, который переделал в огнестрельное оружие. К нему он изготовил более сотни боеприпасов. В апреле 2025 года Леонов угнал автомобиль бывшей супруги, о чем женщина заявила в полицию. Сотрудники ГАИ нашли машину и подали водителю сигнал о том, что ему нужно остановиться. После погони мужчина достал револьвер, вышел из машины и начал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский