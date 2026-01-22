«Парма» осталась в лидерах международного кубка

В матче групповой стадии внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» в Краснодаре обыграла местный «Локомотив-Кубань». Встреча завершилась победой пермской команды со счетом 93:92.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Глеб Фирсов, набравший 20 очков. 16 очков, три подбора и пять передач на счету Виктора Сандерса. Столько же баллов набрал Джейлен Адамс.

«Парма» и ЦСКА делят первое место в группе А. В «финал четырех» Кубка выходят две первые команды. До окончания группового турнира осталось провести по две игры.