Глава СКР хочет знать, почему в Энгельсе неделю не топится многоквартирный дом

В Саратовской области начато следствие по делу о полном отключении отопления и горячего водоснабжения в нескольких многоэтажных домах города Энгельса. Жители обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть ситуацию. Отключение произошло 13 января, и в течение недели температура в квартирах опускалась до 13–15 градусов. Ситуация не изменилась к моменту обращения граждан.

Фото: СКР

Жители указали, что ресурсы для домов поставляет ООО «Теплоресурс». В видеообращении они потребовали провести экспертизу состояния котельного оборудования и теплотрасс. Граждане также запросили информацию о том, кто подписывал акты о готовности систем к зиме и акты об опрессовке. По их словам, трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии и не выдержат нормативных испытаний.

В обращении подчеркивается, что у компании «Теплоресурс» имеются значительные долги перед поставщиками. По данным на середину декабря 2025 года, задолженность перед «Саратовэнерго» и «Газпром межрегионгаз Саратов» составляет 132 млн руб. В арбитражный суд уже поступили иски. Жители задаются вопросом, как организация с таким уровнем финансовой нестабильности может обслуживать жилые дома.

Граждане также выразили недовольство действиями местных чиновников. Они потребовали от Александра Бастрыкина организовать выезд главы района Максима Леонова в котельную. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину подготовить детальный доклад по делу. Ранее по факту отключения было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 294 УК РФ).

Никита Маркелов