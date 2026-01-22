«Спартак» обыграл СКА в Ледовом дворце в Петербурге 2:1

Московский ХК «Спартак» выиграл у петербургского СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Фото: ХК СКА

Счет на четвертой минуте открыл нападающий СКА Никита Недопекин. Во втором и третьем периодах гостям удалось переломить ход встречи: на 53-й минуте Никита Коростелев сравнял счет, а на 58-й Данил Пивчулин забросил победную шайбу.

Следующий матч СКА проведет 24 января в гостях с «Торпедо», «Спартак» 25 января примет «Локомотив».

Артемий Чулков