Второй офсет доверят личинке

Петербург может заключить второй по счету в городе офсетный контракт и первый офсет в истории в сфере обращения с отходами с карельской компанией, перерабатывающей органические отходы личинками мухи черной львинки, сообщил вчера журналистам Кирилл Соловейчик. Как выяснил «Ъ Северо-Запад», разработчиком и поставщиком технологии является ООО «Карельские биотехнологии» (КарелБиоТех) Сергея Бутенко, который подтвердил изданию переговоры с городом. Инвестиции в проект могут составить несколько сотен миллионнов рублей, срок строительства производства может занять два-три года. Эксперты полагают, что успех проекта будет зависеть от востребованности конечного продукта, нормативной базы и господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик

Для использования в переработке органических, в том числе пищевых отходов с помощью личинок карельская компания создала индустриальное оборудование, уточнил на пресс-конференции по итогам года в придоохранной сфере председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик. «В мой адрес направлено письмо с просьбой проанализировать объемы и выйти на офсетный контракт с городом в части переработки пищевых отходов... Мы эту работу сейчас начали»,— заявил чиновник, добавив, что продукцией возможного производства будет органическое удобрение — биогумус.

Детали предполагаемого проекта в пресс-службе комитета не уточнили, но издание выяснило, что разработчиком технологии выступает ООО «Карельские Биотехнологии». Генеральный директор и собственник компании Сергей Бутенко подтвердил изданию, что компания в партнерстве с инвестором — компанией «Первый спецтранс» — ведет переговоры с городом для реализации данного проекта. Несколько лет «КарелБиоТех» занимался разработкой собственной автоматизированной линии по производству личинки и выведением мухи особой породы черная львинка в инсектариях. Действующий цех компании в Карелии производит кормовые добавки для кур, аквальтуры и других сельхозживотных, а также зоогумус для рекультивации и восстановления земель, в том числе нефтезагрязненных, производства органических удобрений и других сфер. Мощность пилотного проекта с «Первым спецтрансом» может составить 30 тыс. тонн переработанной органики в год.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Карельские биотехнологии» зарегистрировано в Петрозаводске с 3 февраля 2021 года. Пилотный проект по переработке продуктов питания, утративших потребительские свойства, в том числе не реализованных до истечения срока годности, компания реализовала совместно с федеральным ритейлером «Магнит» в 10 точках сети в Карелии.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева осторожно оценивает перспективы переработки пищевых отходов с экономической точки зрения. «Идея переработки органики с получением удобрений привлекательна, потому что растет общественный и коммерческий интерес к использованию отходов как ресурса, однако коммерческий успех подобных проектов сильно зависит от устойчивого спроса на конечный продукт и эффективности логистики»,— отмечает она.

Инвестировать несколько сотен миллионов рублей в такое производство возможно, но это не гарантия доходности — далеко не все проекты на отходах оказываются прибыльными из-за высокой стоимости оборудования, технологических рисков и конкуренции с традиционными удобрениями, добавляет аналитик. «Второй важный момент: тема отходов действительно сейчас очень модная, и многие предприниматели видят в ней возможность заработать, но коммерциализация таких бизнесов в российских условиях часто сталкивается с трудностями практической реализации, нормативной базы и ритмом госинвестиций»,— предупреждает эксперт.

Первый офсетный контракт в Петербурге Смольный заключил с московской фармацевтической компанией «Р-Фарм» ровно три года назад, в январе 2023 года. Условия контракта стоимостью 8 млрд рублей предусматривают, что его исполнитель построит за три года с момента подписания контракта предприятие полного цикла по выпуску 40 видов медицинских препаратов. В 2024 году «Р-Фарм» получила место под размещение нового производства путем покупки 100-процентной доли юрлица резидента особой экономической зоны «Санкт-Петербург» ООО «Балтфарма» на площадке «Новоорловская». Редакция направила запросы в «Р-Фарм» и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле для уточнения текущего статуса реализации проекта.

Александра Тен