В декабре Госжилинспекция Петербурга добилась назначения штрафов на 9 млн рублей

В декабре 2025 года по результатам рассмотрения административных дел, инициированных Гocудaрcтвeнной жилищной инспекцией Сaнкт-Пeтeрбургa, виновных лиц привлекли к ответственности на сумму около 9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За тот же период инспекция составила составила 142 протокола об административных правонарушениях и объявила 429 предостережений управляющим организациям.

Кроме того, за декабрь учреждение выдало 67 предписаний на устранение нарушений требований жилищного законодательства.

Артемий Чулков

