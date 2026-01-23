В Ярославской области образовали рабочую группу по трамвайной концессии

В Ярославской области образована межведомственная рабочая группа по реализации концессионного соглашения, заключенного между правительством региона и ООО «Мовиста Регионы Ярославль». Постановление подписал 20 января первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.

Новый трамвай в Ярославле

Фото: «Группа Мовиста» Новый трамвай в Ярославле

Фото: «Группа Мовиста»

Рабочая группа образована для рассмотрения и разрешения отдельных вопросов, возникающих при реализации трамвайной концессии. Руководить рабочей группой будет заместитель министра – начальник отдела организации перевозок министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Иван Русанов.

В число основных задач рабочей группы входят обеспечение эффективного взаимодействия и согласованности, подготовка предложений по реализации соглашения, участие в проведении анализа результатов взаимодействия.

В 2022 году между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» было заключено концессионное соглашение на 20 лет. В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры. В 2025 году стало известно, что строительно-монтажные работы будут завершены в середине 2027 года — это на два года позже первоначально запланированных сроков.

