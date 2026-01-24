Правила японской 1-й армии для военных корреспондентов

«Правила для пресс-корреспондентов

Пункт 1. Все пресс-корреспонденты в этой армии обязаны действовать в соответствии с настоящими правилами.

Пункт 2. Общие вопросы, касающиеся пресс-корреспондентов, находятся в ведении адъютантов, а надзор за их деятельностью и проверка их корреспонденции осуществляются штабным управлением.

Пункт 3. Пресс-корреспонденты подчиняются начальнику штаба, выполняют приказы штаба армии и действуют в соответствии с его указаниями.

Пункт 4. Пресс-корреспонденты должны выглядеть и вести себя прилично и не должны совершать никаких противоправных действий.

Пункт 5. Пресс-корреспонденты должны следить за тем, чтобы не причинять вреда войскам и никогда не входить в офисные помещения штаба.

Пункт 6. По решению штаба армии к некоторым армейским подразделениям могут быть прикреплены пресс-корреспонденты, которые в этом случае подчиняются командиру данного подразделения или вышестоящему офицеру и выполняют его приказы.

Пункт 7. Пресс-корреспонденты не должны находиться на поле боя, за исключением времени и места, указанных вышестоящим офицером или командиром подразделения.

Пункт 8. Вся корреспонденция корреспондентов прессы (включая их репортажи, частные письма, телеграммы и т. д.) должна быть проверена контролирующим должностным лицом перед отправкой. Контролирующее должностное лицо после проверки такой корреспонденции запечатывает ее (если она в конверте) и ставит штамп «пройдено проверку» на конверте, записке или телеграфном заявлении, а затем возвращает ее отправителю.

Имя корреспондента и представляемого им издания всегда должны быть написаны на конверте или первой странице репортажа.

Пункт 9. Корреспонденция без штампа инспектора не допускается.

Пункт 10. В некоторых случаях может потребоваться, чтобы корреспонденция на иностранном языке сопровождалась переводом на японский язык, или же может быть ограничено использование того или иного языка.

Пункт 11. Корреспонденты должны уделять особое внимание следующим вопросам:

1. Не следует писать о вещах, способных нарушить общественный порядок или деморализовать войска.

2. Можно писать только о событиях прошлого, касающихся действий войск, и никогда не следует писать о событиях будущего или просто предполагать что-либо.

3. Не следует писать о численности наших войск, их местонахождении, а также о времени и месте отправки корреспонденции, если это не разрешено руководящим офицером.

Пункт 12. Из числа японских и иностранных корреспондентов должен быть выбран один представитель. Эти представители должны осуществлять связь между штабом и корреспондентами по вопросам, касающимся корреспондентов в целом.

Пункт 13. Настоящие правила применяются к переводчикам и слугам пресс-корреспондентов».

Копия этих правил сохранилась в архиве Джека Лондона.