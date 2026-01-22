В Подмосковье задержан подозреваемый в поджогах на Московской железной дороге

Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве совместно с оперативниками столичного УФСБ и транспортных подразделений МВД России задержали подозреваемого в серии поджогов объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

В правоохранительные органы с разницей в два дня поступила информация о том, что на 31-м километре перегона Зеленый Бор—Ивантеевка-2 (Ярославское направление Московской железной дороги) и на 27-м километре перегона Клязьма—Мамонтовская неизвестный повредил три релейных шкафа.

24-летнего подозреваемого задержали по месту жительства в городе Пушкино. На допросе молодой человек признался, что через мессенджер вступил в переписку с лицом, которое поддерживает Вооруженные силы Украины. Поддавшись на уговоры собеседника, он согласился совершить террористический акт на железной дороге в столичном регионе. Используя спички и зажигательную смесь, он поджег объекты транспортной инфраструктуры на двух локациях.

Нарушений в движении поездов удалось избежать. Возбуждены уголовные дела.

Александр Александров