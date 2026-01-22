В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за мороза до -20 градусов

С 00:00 до 10:00 часов 23 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры воздуха: местами она может достигать -20 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Правительство Петербурга обратилось к автомобилистом с просьбой соблюдать особую осторожности и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП. Пешеходов также призвали быть осторожными.

Артемий Чулков