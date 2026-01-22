Путин призвал оснащать армию умной отечественной техникой
Российская армия должна оснащаться умной техникой на базе отечественных решений, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники. То же самое касается гражданской сферы, добавил глава государства.
«Все современные и тем более перспективные виды вооружений становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).
Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники, которую возглавят первый вице-премьер России Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.
